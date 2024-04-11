مدرب سبورتنغ لشبونة: لم أتفق مع ليفربول

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نفى روبن أموريم، المدير الفني لفريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، توصله إلى تفاق شفهي لخلافة الألماني يورغن كلوب في منصبه كمدرب لفريق ليفربول الإنجليزي.

وكشفت تقارير إلى دخول المدرب البالغ من العمر 39 عاما في مفاوضات مع النادي الإنجليزي من لتولي المهمة الصيف المقبل.



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ونفى أموريم بشكل قاطع هذه التكنهنات، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة جل فيسنتي مساء الجمعة ببطولة الدوري البرتغالي.

وقال مدرب سبورتنغ لشبونة في مؤتمر صحفي: هذه آخر مرة سأتحدث فيها عن مستقبلي، لم يكن هناك أي لقاء وبالتالي لا يوجد اتفاق.

وتابع أموريم: الشيء الوحيد الذي نريده جميعا أن نصبح أبطالا مع سبورتنغ لشبونة، لا شيء سيتغير، أنا مدرب للفريق، ولم تكن هناك لقاءات أو اتفاقيات مع أي نادِ آخر، أركز فقط على فريقي.

وأعلن كلوب مدرب ليفربول في يناير الماضي عن مغادرته الفريق بنهاية الموسم بعد ما يقرب من تسعة أعوام.

ويقترب أموريم، لاعب وسط منتخب البرتغال السابق، من قيادة سبورتنغ لشبونة لتحقيق لقب الدوري، ليصبح بذلك ثاني ألقابه في البطولة مع الفريق منذ توليه المسؤولية عام 2020 قادما من براغا.