أتالانتا يتخم شباك ليفربول ويقترب من التأهل

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وضع أتالانتا الإيطالي قدما في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على مضيفه ليفربول الإنجليزي 3 – صفر يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

وتقدم أتالانتا عن طريق جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 38، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 60، وفي الدقيقة 83 سجل ماريو باساليتش الهدف الثالث لأتالانتا.



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وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب أتالانتا.