إصابة أبناء هاري كين في حادث مروري
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أصيب ثلاثة من أبناء الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بـ "جروح طفيفة" في حادث مروري خارج ميونيخ، وفقا لما أعلن متحدث باسم فوج الإطفاء مؤكدا تقارير إعلامية ألمانية.
ووقع الحادث الاثنين عندما كان قائد منتخب إنجلترا في لندن مع بايرن لخوض بعدها بيوم مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال الإنجليزي (2-2).
ولم يكشف المتحدث باسم فوج الإطفاء في هونشافتلارن عن هويات المصابين في الحادث، لكنه أكد أن التقرير اليومي لصحيفة "بيلد" كان دقيقا.
وقال المتحدث لوكالة فرانس برس "لم يصب أحد بجروح خطيرة"، موضحا أن "الحادث بدا أسوأ بكثير مما كان عليه في الواقع".
ونشرت "بيلد" صورا لحادث بين ثلاث سيارات، من بينها شاحنة صغيرة تقل ثلاثة من أبناء كين الأربعة والحارس الشخصي للمهاجم.
وقال المتحدث إن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص روتينية.
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