الزمالك يعلن جاهزية شيكابالا وشلبي لمواجهة الأهلي

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أعلن نادي الزمالك عن جاهزية الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي، لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وذكر المركز الإعلامي للزمالك، يوم الجمعة، أن شيكابالا تعافى من الإصابة وشارك في مران الجمعة بعد أن تغيب عن مباراتي مودرن فيوتشر بدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية) ومواجهة الاتحاد السكندري بالدوري.

وقال إن مصطفى شلبي شارك هو الآخر في التدريبات الجماعية بعد أن تغيب عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بسبب إصابته بكدمة في الضلوع، وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا في الفترة الماضية، قبل أن ينتظم في مران الجمعة بصورة طبيعية.

وأضاف أن محمد صبحي حارس المرمي واصل برنامجه التأهيلي من إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وخاض محمد صبحي تدريبات الجري الخفيف حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر بترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.