الهلال يكتسح الاتحاد ويفوز بكأس الدرعية للسوبر السعودي
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توج الهلال بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي بعد فوزه على الاتحاد 4 - 1 في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الخميس على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
وتقدم الهلال بهدف سجله مالكوم أوليفيرا في الدقيقة الخامسة، وتعادل الاتحاد بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 21 من متابعة لركلة الجزاء التي أهدرها، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 2 - 1.
وفي الشوط الثاني، سجل مالكوم الهدف الثاني له والثالث للهلال في الدقيقة 89، ثم أضاف ناصر الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وعزز الهلال رقمه القياسي في المسابقة كأكثر الفرق فوزاً بالبطولة بواقع 4 مرات ضعف وصيفه وغريمه التقليدي النصر الذي فاز بها مرتين.
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