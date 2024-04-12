توخيل: لن أتابع تتويج ليفركوزن.. سأشاهد أرسنال

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قال توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ، إنه لن يتابع مباراة تتويج باير ليفركوزن المحتمل بلقب الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم أمام فيردر بريمن، مساء الأحد.

وصرح توخيل في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة: لن أشاهد مباراة ليفركوزن وبريمن. سأشاهد لقاء أرسنال في الدوري الإنجليزي".

ويلتقي بايرن مع أرسنال على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ يوم الأربعاء القادم في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى لقاء الذهاب، الذي أقيم بين الفريقين في العاصمة البريطانية لندن بالتعادل 2 - 2، يوم الثلاثاء الماضي.

ويقترب بايرن من انتهاء رقمه القياسي المتمثل في التتويج بـ11 لقبا متتاليا في الدوري الألماني، حيث يتواجد في المركز الثاني حاليا بترتيب المسابقة، بفارق 16 نقطة خلف باير ليفركوزن (المتصدر)، مع تبقي 6 مراحل على نهاية الموسم.

وسيتوج ليفركوزن، الذي لم يخسر في جميع مبارياته الـ42 التي لعبها بمختلف المسابقات هذا الموسم، بلقبه الأول في الدوري الألماني، حال فوزه على بريمن بعد غد.

وربما يحسم ليفركوزن فوزه بلقب الدوري مساء السبت أيضا، حال خسارة بايرن وكذلك شتوتغارت، الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد الفريق البافاري، أمام كولون وآينتراخت فرانكفورت على الترتيب.

ويسعى بايرن، الذي خسر آخر مباراتين له في الدوري الألماني، للفوز على كولون لتجنب الهبوط للمركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة.

أشار توخيل إلى أن حارس المرمى المخضرم مانويل نوير يمكنه اللعب بعد أن غاب عن حصة تدريبة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مضيفا أن ألكسندر بافلوفيتش سيشارك لبضع دقائق فقط، لكن هناك شكوك بشأن مشاركة ليروي ساني.

أوضح توخيل: الأمر يتعلق بمدى الألم الذي يمكن أن يتحمله. لقد وجهنا كل شيء نحو قدرته على اللعب أمام أرسنال. لقد كان عاملا مهما في الخروج بالتعادل هناك ولعب مباراة رائعة.

أكد مدرب بايرن أن تركيزهم ينصب الآن على تجهيز ساني للحاق بلقاء أرسنال.

في المقابل، يفتقد بايرن خدمات جناحه سيرج غنابري في الوقت الحالي بسبب معاناته من شد عضلي.