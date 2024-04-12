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ميلان روما
مباراة الإياب ستقام في روما الأسبوع المقبل

روما يهزم ميلان بهدف مانشيني

ميلان - د ب أ
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فاز روما الإيطالي على مواطنه ومضيفه ميلان 1 -صفر، يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل جيانلوكا مانشيني هدف المباراة الوحيد لروما في الدقيقة 17.

وسوف تقام مباراة الإياب على ملعب روما الأسبوع المقبل.

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