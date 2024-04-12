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مالكوم سجل هدفين في المباراة النهائية

شباك اتحاد جدة تتلقى أكبر نتيجة في "السوبر"

العربية.نت
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اهتزت شباك اتحاد جدة أربع مرات في مباراة الهلال يوم الخميس بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي لتكون أكبر النتائج في المسابقة منذ انطلاقتها قبل 10 أعوام.

الهلال يكتسح الاتحاد ويفوز بكأس الدرعية للسوبر السعودي رياضة الهلال يكتسح الاتحاد ويفوز بكأس الدرعية للسوبر السعودي

وظلت البطولة تحسم بفارق هدف أو بركلات الترجيح منذ انطلاقها وحتى عام 2021 عندما فاز النصر على غريمه التقليدي 3-0 في المباراة النهائية.

وبعدما فاز اتحاد جدة العام الماضي على الفيحاء بهدفين دون رد، خسر الفريق أمام الهلال يوم الخميس 4-1 لتكون أكبر نتيجة في تاريخ مباريات كأس السوبر.

ونصب البرازيلي مالكوم نفسه نجماً للمباراة النهائية بتسجيله هدفين في مرمى الاتحاد وأضاف سالم الدوسري وزميله ناصر الدوسري هدفين، بينما أحرز المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف اتحاد جدة.

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