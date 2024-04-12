غوارديولا يكشف سبب معاناة هالاند أمام ريال مدريد

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أكد الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يوم الجمعة، أن إرلينغ هالاند ساعد مانشستر سيتي على التتويج بالخماسية الكبرى.

وفاز سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال موسم 2022 / 23، وحقق هالاند رقما قياسيا، حيث سجل 52 هدفا في جميع البطولات و36 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حصد الفريق السماوي أيضا كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويتصدر هالاند هذا الموسم قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مرة أخرى برصيد 19 هدفا، لكنه لم يهز الشباك في التعادل 3-3 أمام ريال مدريد الإسباني الأسبوع الماضي، وقال جيمي كاراغر، الناقد في (سكاي سبورتس)، إن المهاجم النرويجي الشاب يجب أن يضيف المزيد إلى رصيده.

وأوضح غوارديولا مدافعا عن مهاجمه أنه مهتم أكثر بكثير بالحصول على الألقاب الجماعية مع سيتي عن الإنجازات الفردية، مشيرا إلى أن "الهدف ليس الفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف غوارديولا في تصريحاته: الهدف هو الفوز بالدوري الممتاز ودوري الأبطال وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وقد فعل ذلك، بدونه ما كان سيصبح ذلك ممكنا، حيث ما فزنا به في عام 2023 والخماسية الكبرى بدونه أمر مستحيل، فهو لاعب أساسي بالنسبة لنا.

وأوضح غوارديولا: سوف يتحسن بسبب رغبته وعمره والمزيد من المباريات والخبرة، وسيكون مستقبله أفضل.

كما شدد مدرب سيتي في تصريحاته، التي أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي، على أن لعب المهاجم في كرة القدم الحديثة هو المركز الأكثر صعوبة.

وذكر: لقد سجلنا ثلاثة أهداف، وتواجد أوريليان تشواميني وأنطونيو روديغر بالقرب منه للغاية، لذا الأمر ليس سهلا.

أشار المدرب الإسباني: أصعب مركز على أرض الملعب هو المهاجم، كل لاعب ضده لاعب واحد لكن المهاجم يكون لديك اثنان ضد واحد.

وأردف: كان ضده لاعبان وكانا متماسكين وجيدين حقا.

وأنهى مدرب سيتي تصريحاته قائلا: هذا هو مدريد ومعظم الفرق، والمهاجم هو المركز الأصعب.