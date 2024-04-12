كلوب بعد الخسارة أمام أتالانتا: فقدنا السيطرة.. وتعرضنا لانتكاسة كبيرة

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وصف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي خسارة فريقه القاسية أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بـ"الانتكاسة الكبيرة".

وخسر ليفربول صفر - 3 أمام أتالانتا، مساء الخميس، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية، ليصبح قريبا للغاية من وداعها، بعدما أصبح مطالبا للفوز بفارق 4 أهداف على الأقل في لقاء الإياب بإيطاليا يوم الخميس القادم من أجل الصعود للدور قبل النهائي.

وصرح كلوب بعد أول هزيمة لليفربول بملعب (آنفيلد) منذ ما يقرب من 14 شهرا: لقد كانت مباراة سيئة حقا، يا إلهي. بدأنا بشكل جيد حقا ثم لم نستمر على نفس النهج. فقدنا السيطرة نسبيا. لقد كان الأمر غريبا بالفعل ولكن من حيث كرة القدم كان الأمر عبارة عن انضباط تكتيكي.

أوضح مدرب ليفربول في تصريحاته التي أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): كانت هناك فرصة كبيرة لداروين نونيز ثم لم يحالف الحظ هارفي، في الوقت الذي هز فيه لاعبو أتالانتا الشباك.

وقال كلوب عندما سئل عما إذا كانت حظوظ ليفربول في الصعود للدور قبل النهائي لا تزال قائمة: أعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك. لست في حالة مزاجية للتفكير في مباراة ستقام بعد أسبوع خاصة وأن هناك لقاء آخر سيجرى يوم الأحد القادم.

واختتم كلوب تصريحاته قائلا: ما نحن فيه، ربما يكون انتكاسة كبيرة بالنسبة لنا من حيث الأداء، لذا ينبغي أن نلعب في اللقاءات القادمة بشكل أفضل.

ويستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس في المرحلة الـ33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات في المسابقة المحلية عقب تعادله 2-2 مع مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني حاليا برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال (المتصدر).