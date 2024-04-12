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صلاح خلال مباراة ليفربول وأتالانتا يوم الخميس

لاعب إنجلترا السابق: صلاح سبب نكسة ليفربول

العربية.نت
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يرى كريس سوتون، اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا، أن النجم المصري محمد صلاح أحد أسباب نكسة ليفربول الأخيرة، بعدما فقد الفريق صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال، وتعرض لخسارة مذلة، يوم الخميس، أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي.

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وتراجع مستوى ليفربول في الوقت الحاسم من الموسم، إذ خسر صدارة الدوري بعدما تعادل مع مانشستر يونايتد 2-2 الأسبوع الماضي، قبل أن يتعرض لهزيمة مفاجئة 3-0 على أرضه أمام أتالانتا الإيطالي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأجرى المدرب الألماني يورغن كلوب ستة تغييرات على القائمة الأساسية التي شاركت ضد مانشستر يونايتد، بما في ذلك محمد صلاح الذي تواجد على مقاعد البدلاء ضد أتالانتا، وشارك المصري في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في إحداث تأثير كبير.

كريس سوتون
كريس سوتون

وطالب كريس سوتون من صلاح أن يعيد اكتشاف لمسته السحرية، وقال اللاعب السابق لأندية تشيلسي وسلتيك وأستون فيلا لشبكة "بي بي سي": إحدى المشكلات التي يواجهها فريق يورغن كلوب هي أن محمد صلاح لم يكن في أفضل حالاته منذ عودته من الإصابة، لقد أهدر الفرص التي تتوقع منه أن يستغلها.

ويتصدر أرسنال "71 نقطة" ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول، بينما يتواجد مانشستر سيتي خلفهما بفارق نقطة واحدة.

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