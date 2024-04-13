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رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع

أتلتيكو مدريد يقلب تأخره أمام جيرونا إلى فوز بثلاثية

مدريد - د ب أ
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قلب فريق أتلتيكو مدريد تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه جيرونا إلى فوز 3 - 1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم جيرونا بهدف سجله أرتيم دوفبيك في الدقيقة الرابعة، وتعادل أنطوان غريزمان لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وأضاف أنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل أتلتيكو مدريد الهدف الثالث في الدقيقة 50 عن طريق أنطوان غريزمان.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، محققا انتصاره التاسع عشر في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في أربع مباريات.

في المقابل، توقف رصيد جيرونا عند 65 نقطة في المركز الثالث، متلقيا خسارته السادية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 20 مباراة والتعادل في خمس.

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