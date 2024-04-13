الرياض تستقبل 60 جواداً قبل بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

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استقبل مطار الملك خالد الدولي في الرياض 60 جوادًا قادمة من مدينة لييج في بلجيكا استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض عام 2024 التي تنطلق أحداثها يوم الثلاثاء وتستمر لمدة أربعة أيام.

وتم نقل الخيل المشاركة عبر شاحنات مخصصة إلى الإسطبلات الخاصة بها في مقر البطولة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث تعد من أغلى الخيول في العالم وتشارك برفقة نخبة فرسان العالم المشاركين في البطولة.

ووضعت اللجنة المنظمة للحدث العالمي إجراءات مهمة وفق قوانين المحاجر الدولية حفاظًا على سلامة الخيل، حيث تخضع لرقابة بشرية وآلية على مدى 24 ساعة.

كما تم تقسيم الإسطبلات إلى 3 أقسام، ويُمنَع تمامًا اختلاط الجياد إضافة إلى التعقيم وقياس درجة حرارة الدوري، فيما حددت اللجنة لكل فارس ومعاونيه أوقات التدريب يوميًّا.

وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد أعلن عن القائمة الرسمية المشاركة في البطولة التي تستضيفها الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تضمنت مشاركة أفضل 6 فرسان على التوالي في قائمة التنصيف العالمي من أصل 34 فارسًا فيما يشارك في منافسات الترويض 17 فارسًا وفارسة من نخبة فرسان العالم.