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سجل إيساك ثنائية

إيساك يقود نيوكاسل لفوز كبير على توتنهام

لندن - د ب أ
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سجل ألكسندر إيساك هدفين، ليقود فريقه نيوكاسل لفوز كبير على ضيفه توتنهام 4 - صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إيساك في الدقيقة 30، وأنتوني غوردون في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، أضاف نيوكاسل هدفين عن طريق إيساك، في الدقيقة 51، وفابيان شار في الدقيقة 87.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، محققا انتصاره الخامس عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في خمس مباريات.

وفي المقابل، توقف رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس، متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في ست مباريات.

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