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خسر سينر مباراته الأولى في العام أمام ألكاراز في إنديان ويلز

تسيتسيباس يعرض سينر لخسارته الثانية في الموسم ويبلغ نهائي مونتي كارلو

باريس - د ب أ
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فجر اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مفاجأة مدوية بالتأهل لنهائي بطولة مونتي كارلو للتنس يوم السبت.

وفاز ستيفانوس المصنف الثاني عشر عالميا على الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني عالميا بعد مباراة مثيرة امتدت ساعتين و40 دقيقة و37 ثانية.

وتقدم ستيفانوس في المجموعة الأولى بنتيجة 4/6، بينما تفوق سينر في المجموعة الثانية بنتيجة 3/6 قبل أن يحسم اللاعب اليوناني المباراة لصالحه في المجموعة الثالثة بنتيجة 4/6.

وينتظر ستيفانوس تسيتسيباس في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا ضد النرويجي كاسبر رود المصنف الثامن.

أما الإيطالي يانيك سينر الفائز بثلاثة ألقاب هذا العام 2024 وهي بطولة أستراليا المفتوحة وميامي وروتردام، فقد خسر مباراته الثانية هذا العام مقابل 22 انتصارا.

ويطمع اليوناني ستيفانوس في مفاجأة جديدة بالمباراة النهائية التي ستقام غدا الأحد، آملا في الفوز باللقب الحادي عشر في مسيرته.

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