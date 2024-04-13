رود يقصي دجوكوفيتش في نصف نهائي مونتي كارلو
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أطاح النرويجي كاسبر رود، وصيف بطل رولان غاروس لعامي 2022 و2023 والمصنّف الثامن عالميًا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش الاول عالميًا من الدور نصف النهائي لدورة مونتي كارلو للماسترز في كرة المضرب، بالفوز عليه 6-4 و1-6 و6-4 يوم السبت.
وضرب رود موعدا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في النهائي بعد فوز الأخير على الإيطالي يانيك سينر الثاني عالمياً.
ولم يسبق لرود الذي خاض أيضا نهائي بطولة الولايات المفتوحة 2023، أن تأهل إلى نهائي دورة مونتي كارلو من قبل، حيث سقط أمام الروسي أندريه روبليف عام 2021 في الدور نصف النهائي. كما أنّها المرة الثانية فقط التي يخوض فيها نهائي إحدى دورات ماسترز الألف نقطة بعد ميامي 2022.
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