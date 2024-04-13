ضربة قاسية لبايرن قبل قمة أرسنال

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تحوم الشكوك حول غياب النجم الفرنسي لبايرن ميونخ الألماني، كينغسلي كومان، لـ "أسابيع عدّة"، بعد تعرّضه لإصابة في فخذه الأيمن يوم السبت أمام كولن (2-0) في الدوري الألماني لكرة القدم.

وأوضح المدير الرياضي لبايرن كريستوف فرويند "لا يزال يتعين عليه إجراء بعض الفحوصات ولكن لا يبدو الأمر جيدًا. نأمل ألا تكون مدة الغياب لأشهر. سنرى ما هي نتيجة الاختبار وما سيظهر، لكن يجب أن نتوقع غيابه في الأسابيع المقبلة".

وتقام كأس أوروبا بين 14 يونيو و14 يوليو في ألمانيا، ما يهدد مشاركته في البطولة القارية مع منتخب بلاده.

وكان كومان تعرّض للإصابة داخل منطقة الجزاء بعدما عكس له زميله يوزوا كيميش الكرة، قبل أن يسقط الأول على الأرض متألما، فأشار توماس مولر بيده سريعا بضرورة إجراء تبديل.

وخرج كومان بمساعدة اثنين من الفريق الطبي، قبل أن يدخل مكانه جمال موسيالا مطلع الشوط الثاني.

ولم يمرّ وقت طويل على عودة كومان الذي تعافى قبل أسابيع قليلة من إصابة بتمزق في الرباط الصليبي الجانبي لركبته اليمنى في أواخر شهر يناير أبعدته عن الملاعب شهرين قبل أن يعود في المواجهة ضد دورتموند قبل أسبوعين.

وغاب كومان أيضا عن المباراتين الوديتين الأخيرتين لمنتخب بلاده أمام ألمانيا وتشيلي في أواخر آذار/مارس ويستهل "الديوك" مشوارهم في البطولة القارية بمواجهة النمسا في لايبزيغ في 17 يونيو.