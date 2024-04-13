قبل قمة سيتي.. الريال يعبر مايوركا بقذيفة تشواميني
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عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه ريال مايوركا 1 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.
وسجل أوريلين تشاوميني هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة 48.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة، والذي يلعب في وقت لاحق من يوم السبت مع مضيفه قادش.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد مايوركا عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.
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