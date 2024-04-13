اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
رفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة

قبل قمة سيتي.. الريال يعبر مايوركا بقذيفة تشواميني

مدريد - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه ريال مايوركا 1 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

وسجل أوريلين تشاوميني هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة 48.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة، والذي يلعب في وقت لاحق من يوم السبت مع مضيفه قادش.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مايوركا عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط