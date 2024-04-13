لاعب ليفركوزن السابق: ألونسو صاحب الفضل في التتويج

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قال إيمرسون لاعب خط وسط فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم سابقا إن الفضل يرجع لرجل واحد في عدم خسارة الفريق أي مباراة هذا الموسم، وتتويجه المنتظر بلقب الدوري (البوندسليغا).

وقال إيمرسون، 48 عاما، لصحيفة "زو دويتشه تسايتونغ": ليس من قبيل المصادفة أن يتحدث الناس عن المدرب أكثر من اللاعبين. إنهم يقدمون كرة قدم جيدة. وهذا عمل تشابي ألونسو.

ويمكن لباير ليفركوزن أن يحسم التتويج بلقب الدوري من خلال مباريات هذه الجولة.

وقال اللاعب البرازيلي الذي انتقل من غريميو في 1997 ولعب 82 مباراة في البوندسليغا حتى عام 2000: "من المستحيل أن يخسروا اللقب. مستحيل".

وأضاف: "كان العدد الكبير من الانتصارات التي حققها الفريق في اللحظات الأخيرة مؤشرا واضحا بالنسبة لي، قبل أسابيع، على أن ليفركوزن سيصبح بطل الدوري. هم يعرفون ما يفعلونه. ويستغلون الوضع الذي لا يقدم فيه ناد قوي من الناحية المالية، مثل بايرن، موسما جيدا رغم امتلاكه لاعبين على مستوى جيد".

وتوج بايرن ميونخ بلقب الدوري في آخر 11 موسما، ولكن يبدو أنه سينهي هذا الموسم في المركز الثاني، وربما الثالث.

وفي آخر مباراة لإيمرسون مع ليفركوزن في عام 2000، خسر الفريق ما اعتقد أنها بطولة محققة في الجولة الأخيرة من الدوري بعد الخسارة أمام أونترهاتشينغ صفر - 2.

وقال إيمرسون: "أعتقد أننا لم نكن مستعدين ذهنيا لهذه اللحظة. كيف أقول هذا؟ رغبتنا في حصد لقب الدوري كانت كبيرة للغاية. ربما كان هذا ما أوقفنا".

وأضاف: "كانت تنقصنا قوة الإرادة، رغم رغبتنا في الفوز. الفوز بأول لقب للنادي أمر ليس بالسهل. في البداية يجب أن تطور عقلية الانتصارات. ليفركوزن فعل هذا على مدار سنوات".

وانتقل إيمرسون إلى روما بعد ليفركوزن، وفاز بلقب الدوري الإيطالي قبل أن يلعب ليوفنتوس، ريال مدريد (حيث توج بلقب الدوري) وميلان.

وفي 2009، أنهى إيمرسون، الذي خاض 73 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، مسيرته في فريق سانتوس الذي لعب له بيليه.