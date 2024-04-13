مانشستر سيتي ينفرد بقمة الدوري مؤقتاً بخماسية لوتون تاون

1 دقيقة للقراءة

فاز مانشستر سيتي على ضيفه لوتون تاون بنتيجة 1-5، في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد يوم السبت ضمن منافسات الجولة 33 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر سجله دايكي هاشيوكا مدافع لوتون بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثانية، وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 64، وأضاف إرلينغ هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، وأضاف جيريمي دوكو ويوسكو جفارديول الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 87 و93. وسجل روس باركلي هدف لوتون تاون الوحيد في الدقيقة 81.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 73 نقطة ليقفز لقمة الترتيب "مؤقتا" ليضغط على منافسيه أرسنال وليفربول اللذين يتساويان برصيد 71 نقطة.

واطمأن الفريق الإنجليزي أيضا على جاهزية بعض نجومه العائدين من الإصابة مثل كيفن دي بروين وإيدرسون قبل مباراة العودة أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 3-3 في العاصمة الإسبانية يوم الثلاثاء الماضي أما لوتون تاون فقد تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي مباريات أخرى بنفس التوقيت، فاز برينتفورد على شيفيلد يونايتد 2-صفر، وتعادل بيرنلي مع برايتون بنتيجة 1-1، ونوتنغهام فورست مع وولفرهامبتون 2-2. وفي وقت سابق، فاز نيوكاسل يونايتد على توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-صفر.