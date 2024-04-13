يوفنتوس ينتكس مجدداً بتعادل في الديربي مع تورينو

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فشل يوفنتوس في تحقيق فوزين توالياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ يناير حين تغلب على ساسولو وليتشي (بنتيجة واحدة 3-0)، وذلك بانتكاسه مجدداً بعد التعادل في الديربي مع جاره ومضيفه تورينو 0-0 يوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعدما كان يقارع إنتر على الصدارة لمراحل طويلة، وجد يوفنتوس نفسه يتخلى حتى عن الوصافة لصالح ميلان ومهدداً بمركزه الثالث من قبل بولونيا، لكن تعثر الأخير أمام فروزينوني (0-0) وفوز "السيدة العجوز" على فيورنتينا 1-0 في المرحلة الماضية، منح فريق المدرب ماسيميليانو أليغري المغضوب عليه فرصة تنفس الصعداء وتوسيع الفارق إلى أربع نقاط.

وسيحصل بولونيا الآن على فرصة الاقتراب من عملاق تورينو بفارق نقطتين مجدداً في حال فوزه لاحقاً يوم السبت على ضيفه مونتسا.

ومن المؤكد أن التعثر أمام تورينو من دون أهداف، سيزيد غضب الجمهور ومطالبته برحيل أليغري بعدما اكتفى الفريق بفوزين فقط في آخر 11 مرحلة.

وتبدو وسائل الإعلام الإيطالية واثقة تماماً من رحيل أليغري نهاية الموسم الحالي، حتى إن بعضها قال إن الإدارة أعلمته بالقرار منذ الآن من أجل السماح له بالبحث عن فريق آخر، فيما ذهبت أخرى إلى القول إن الإدارة لن تنتظر نهاية الموسم للتخلي عنه بل ستفعل ذلك ما إن يضمن "بيانكونيري" تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

ويبدو دوري الأبطال في مأمن إلى حد كبير، إذ يتقدم يوفنتوس بفارق 8 نقاط عن روما الخامس الذي يلتقي الأحد مع أودينيزي، لاسيما أن إيطاليا قد تحصل على مقعد خامس في المسابقة القارية الأم بحسب النظام الجديد للبطولة.

وأمل تورينو الاستفادة من الوضع المهزوز لجاره كي يحقق فوزه الأول عليه في آخر 20 مواجهة بينهما ضمن جميع المسابقات، وتحديداً منذ أن تغلب عليه 2-1 على أرضه في أبريل 2015 في الدوري، لكن هذا الأمر لم يتحقق.

وكان يوفنتوس الطرف الأفضل منذ البداية واقترب من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة للصربي دوشان فلاهوفيتش والمرمى مشرع أمامه لكنه سدد في القائم الأيمن (11).

وعاد الصربي لإهدار فرصة مماثلة بعد مرور نصف ساعة بتسديده الكرة على الحارس وهو وحيد في مواجهة المرمى (31)، لينتهي الشوط الأول والتعادل السلبي سيّد الموقف.

وقرر أليغري التضحية بفيديريكو كييزا في الدقيقة 65 لصالح التركي كينان يلديز الذي كان قريباً من وضع يوفنتوس في المقدمة لكنه اصطدم بتألق الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش (75).

ورغم المحاولات من الطرفين، بقي التعادل السلبي سيّد الموقف حتى صافرة النهاية، ليحصل تورينو على نقطة الخامسة والأربعين في منتصف الترتيب.

وحقق ليتشي فوزه الثاني في رابع مباراة له بقيادة مدربه الجديد لوكا غوتي، وجاء على حساب ضيفه إمبولي 1-0، ما سمح له بالابتعاد قليلاً عن منطقة الخطر.

وتسلم غوتي (56 عاماً) المهمة خلفاً روبرتو دافيرسا الذي خسر وظيفته لنطحه مهاجم فيرونا الفرنسي توما هنري (0-1) خلال المرحلة الثامنة والعشرين.

ونجح (56 عاماً) في اختباره الأول وأهدى ليتشي فوزه الثاني فقط في آخر 13 مرحلة وذلك على حساب ساليرنيتانا (1-0)، ثم فرض التعادل السلبي على روما، قبل الخسارة بثلاثية نظيفة أمام ميلان الثاني.

لكن فريقه عاد يوم السبت إلى سكة الانتصارات بفضل هدف قاتل سجله في الدقيقة 89 البديل نيكولا سانسوني، رافعاً رصيد فريقه إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً، بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.

في المقابل، تجمد رصيد إمبولي عند 28 نقطة بتلقيه الهزيمة الثامنة عشرة للموسم.