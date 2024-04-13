يونايتد يواصل التعثر بتعادل مع بورنموث
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واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة للآمال بتعادل بشق الأنفس أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 2/2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 33 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم بورنموث في النتيجة مرتين، حيث سدد دومينيك سولانكي كرة قوية في الزاوية اليمنى بالدقيقة 16، قبل أن يدرك برونو فرنانديز التعادل في الدقيقة 31 بعد تمريرة من أليخاندرو جارناتشو.
وراوغ جاستن كلويفرت قبل أن يسدد بقوة في الزاوية اليمنى مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.
وفي الشوط الثاني أضاف برونو فرنانديز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، لينقذ النجم البرتغالي مانشستر يونايتد من السقوط في فخ الخسارة.
وبقى مانشستر يونايتد بلا فوز للجولة الرابعة على التوالي ليبقى في المركز السابع برصيد 50 نقطة بينما يتواجد بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.
وفي مباريات أخرى أقيمت في وقت سابق اليوم السبت، فاز مانشستر سيتي على لوتون تاون 1-5، وبرينتفورد على شيفيلد يونايتد 2-صفر، ونيوكاسل يونايتد على توتنهام هوتسبير 4-صفر، بينما تعادل بيرنلي مع برايتون 1-1، ونوتنغهام فورست مع وولفرهامبتون 2-2.
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