اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من اللقاء

يونايتد يواصل التعثر بتعادل مع بورنموث

لندن - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة للآمال بتعادل بشق الأنفس أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 2/2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 33 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم بورنموث في النتيجة مرتين، حيث سدد دومينيك سولانكي كرة قوية في الزاوية اليمنى بالدقيقة 16، قبل أن يدرك برونو فرنانديز التعادل في الدقيقة 31 بعد تمريرة من أليخاندرو جارناتشو.

وراوغ جاستن كلويفرت قبل أن يسدد بقوة في الزاوية اليمنى مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني أضاف برونو فرنانديز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، لينقذ النجم البرتغالي مانشستر يونايتد من السقوط في فخ الخسارة.

وبقى مانشستر يونايتد بلا فوز للجولة الرابعة على التوالي ليبقى في المركز السابع برصيد 50 نقطة بينما يتواجد بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت في وقت سابق اليوم السبت، فاز مانشستر سيتي على لوتون تاون 1-5، وبرينتفورد على شيفيلد يونايتد 2-صفر، ونيوكاسل يونايتد على توتنهام هوتسبير 4-صفر، بينما تعادل بيرنلي مع برايتون 1-1، ونوتنغهام فورست مع وولفرهامبتون 2-2.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط