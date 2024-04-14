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لحظة نقل إيفان نديكا إلى الإسعاف

إلغاء مباراة أودينيزي وروما عقب سقوط نديكا

روما - رويترز
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ألغيت مباراة أودينيزي وضيفه روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد، عقب سقوط إيفان نديكا مدافع روما أرضا في الشوط الثاني ونقله على محفة خارج الملعب.

وكانت النتيجة التعادل 1-1 عندما انهار قلب الدفاع القادم من كوت ديفوار على أرض الملعب وسقط على ظهره قبل 18 دقيقة من النهاية.



وكان نديكا واعيا لكنه أبدى معاناته من الألم ووضع يده اليمنى على صدره وتوجه أفراد الطاقم الطبي له.

وبعدها خرح من الملعب على محفة، وقد أشار بإبهامه لأعلى.

وبعد توقف لفترة طويلة، تقرر إلغاء المباراة وغادر اللاعبون الملعب.

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