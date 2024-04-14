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نابي كيتا

تصرف "مستفز" يهدد مستقبل نابي كيتا مع بريمن

برلين - د ب أ
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أصبح لاعب الوسط الغيني نابي كيتا في مرمى الانتقادات بعدما رفض الجلوس على مقاعد البدلاء، خلال المواجهة أمام باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، يوم الأحد.

وقال كليمنس فريتز مدير قطاع كرة القدم بنادي فيردر بريمن، يوم الأحد: بعد أن اكتشف نابي يوم السبت أنه لن يشارك منذ البداية، قرر عدم ركوب حافلة الفريق وذهب إلى منزله.

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وأضاف: سنتحدث معه ومع وكيل أعماله بشأن التداعيات والخطوات التالية.

وشارك كيتا في خمس مباريات فقط بالبوندسليغا هذا الموسم، من بينها مباراة واحدة فقط كأساسي، بعد أن عانى مرارا من الإصابات.

وانتقل كيتا /29 عاما/ من لايبزج إلى بريمن الصيف الماضي، بعد تجربة احترافية محبطة مع ليفربول الإنجليزي.

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