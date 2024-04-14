جماهير ليفربول تنقلب على صلاح: "غير مفيد" ويجب بيعه

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انقلب مشجعو ليفربول على نجمهم المصري محمد صلاح بعد خسارة الفريق أمام كريستال بالاس 0-1، يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وطالبوا ببيع اللاعب ووصفوه بعديم الفائدة.

وأهدر كل من داروين نونيز ولويس دياز ومحمد صلاح العديد من الفرص في اللقاء، وفشل ليفربول في التسجيل للمباراة الثانية تواليا على ملعبه، إذ خسر الخميس الماضي أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي.





ويعتقد عدد من مشجعي ليفربول أنه يجب على النادي بيع الجناح المصري عندما تفتح فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر موقع "سبورت بايبل" آراء لمشجعي ليفربول على تطبيق "إكس"، إذ نشر أحد المشجعين الغاضبين "يجب بيع صلاح في أسرع وقت ممكن"، وأضاف آخر "حان وقت بيع صلاح".

وكتب ثالث "لدينا لاعبون عديمي الفائدة في نهاية الموسم، يجب بيع صلاح ووضع دياز على الدكة والاعتماد على غابكو".

بينما قال آخر ببساطة "آمل أن يتم بيع صلاح في الصيف، لقد انتهى الأمر".

وعلى الرغم من معاناته في الأسابيع الأخيرة، لا يزال صلاح أحد أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا، بعدما أحرز 23 هدفا في 36 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.