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يورغن كلوب مدرب ليفربول

كلوب عن حياته بعد ليفربول: سأتعلم الرقص والطبخ

العربية. نت
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أوضح الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أنه سيقوم بالتسجيل في دروس الطبخ والرقص بعد رحيله عن النادي الإنجليزي نهاية الموسم.

وبعد ثمانية أعوام مرهقة مع ليفربول، يتطلع المدرب الألماني إلى أخذ بعض الراحة في الوقت الحالي لاستعادة التوازن عقب الفترة الطويلة التي قضاها في التنافس على مختلف الألقاب.

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وأعلن كلوب لقناة "سكاي سبورتس" عن ما ينوي القيام به بعد نهاية فترته مع ليفربول، بناء على نصيحة زوجته، موضحا: هناك بعض الأشياء التي تريد زوجتي أن أفعلها أولا، لذلك يجب أن أتعلم الطبخ والرقص.

وزاد الألماني: يجب أن أتعلم الطبخ حتى أتمكن على الأقل من إعداد وجبة الإفطار.

وأخفق فريق المدرب يورغن كلوب في التعافي من هزيمة مؤلمة 3-صفر أمام ضيفه أتلانتا في دور الثمانية للدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، وخسر بهدف دون مقابل أمام كريستال بالاس، يوم الأحد، بالدوري الإنجليزي، ليبتعد عن صدارة الترتيب في الأسابيع الحاسمة.

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