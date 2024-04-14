لاعب وست هام يفقد الوعي خلال ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي

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أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، يوم الأحد، أن لاعبه الشاب جورج إيرثي جرى نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس بعد دقيقتين فقط من تسجيل ظهوره الأول مع الفريق بالدوري الممتاز.

وشارك إيرثي /19 عاما/ من على مقاعد البدلاء واصطدم بزميله إيدسون الفاريز في منتصف الملعب ليسقط على الأرض، وبدا أنه فقد وعيه، مما أثار حالة من الرعب، ليهرع الأطباء واللاعبون لإسعافه.









وبعد تلقيه العلاج لمدة ثمان دقائق، جرى نقل إيرثي على محفة لخارج الملعب، لكنه استعاد وعيه أثناء مغادرة استاد لندن بسيارة إسعاف بعد حوالي 20 دقيقة من المباراة أمام فولهام.

وذكر النادي في بيان: وست هام يونايتد يمكنه تأكيد أن جورج إيرثي سيخضع للتقييم في مستشفى بلندن هذا المساء عقب الحادث، الذي شهد نقله على محفة خلال المباراة أمام فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف البيان: لاعب الوسط شارك في الشوط الثاني كبديل وسجل ظهوره الأول بالدوري الممتاز أمام فولهام، قبل نقله إلى خارج الملعب في الوقت بدل الضائع.

كان فولهام قد فاز في وقت سابق من يوم الأحد على مضيفه وست هام بهدفين نظيفين سجلهما أندرياس بيريرا في الدقيقتين التاسعة و72.

ورفع فولهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد ويستهام عند 48 نقطة في المركز الثامن.