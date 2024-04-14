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فرحة لاعبي باير ليفركوزن

ليفركوزن يحرز لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه

برلين - رويترز
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حسم باير ليفركوزن، الذي لم يهزم حتى الآن، لقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، يوم الأحد، بفوزه 5-صفر على فيردر بريمن لينهي هيمنة بايرن ميونيخ التي استمرت 11 عاما على اللقب.

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ويتقدم فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي حقق رقما قياسيا في الدوري بوصوله إلى 29 مباراة دون هزيمة هذا الموسم ليضمن لقبه الأول منذ 1993، بفارق 16 نقطة على بايرن قبل خمس مباريات على النهاية.

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