ليفركوزن يحرز لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
0 دقيقة للقراءة
حسم باير ليفركوزن، الذي لم يهزم حتى الآن، لقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، يوم الأحد، بفوزه 5-صفر على فيردر بريمن لينهي هيمنة بايرن ميونيخ التي استمرت 11 عاما على اللقب.
ويتقدم فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي حقق رقما قياسيا في الدوري بوصوله إلى 29 مباراة دون هزيمة هذا الموسم ليضمن لقبه الأول منذ 1993، بفارق 16 نقطة على بايرن قبل خمس مباريات على النهاية.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أرسنال يرفض هدية ليفربول ويمنح مانشستر سيتي الصدارةرفض أرسنال هدية منافسه ليفربول، الذي خسر أمام كريستال بالاس في وقت سابق، ليستقبل ... رياضة
-
جماهير ليفربول تنقلب على صلاح: "غير مفيد" ويجب بيعهانقلب مشجعو ليفربول على نجمهم المصري محمد صلاح بعد خسارة الفريق أمام كريستال بالاس ... رياضة
-
كلوب عن حياته بعد ليفربول: سأتعلم الرقص والطبخأوضح الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أنه سيقوم بالتسجيل في دروس الطبخ والرقص ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية