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تشواميني سجل هدف الفوز لريال مدريد أمام مايوركا

مايوركا يدين العنصرية ضد تشواميني: لن نتسامح

مدريد - د ب أ
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تعرض الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد ، لإساءات عنصرية خلال الفوز على ملعب ريال سوسييداد بهدف دون رد، يوم السبت.

وأشارت التقارير إلى أن مايوركا دان تصرفات الجماهير واستدعى الشرطة.

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وباتت هذه أحدث وقائع العنصرية في الملاعب الإسبانية، حيث استهدفت تشواميني /24 عاما/ الذي سجل هدف الفوز للنادي الملكي في الدقيقة 48.

وكان البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد قد تعرض لإساءات عنصرية مرارا، ودعا المسؤولين لإصدار عقوبات بالحبس ضد المتورطين في تلك المخالفات.

وذكر ريال مايوركا في بيان يوم الأحد عبر موقعه الرسمي: ريال مايوركا لم ولن يتسامح مع أي تعليقات عنصرية، نشارك بنشاط في جميع الحملات الرامية إلى القضاء على هذه الآفة التي تتجاوز نطاق الرياضة.

وأضاف البيان: نتمنى ألا تؤثر تلك الواقعة الفردية على الاحترام والروح الرياضية لمايوركا.

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