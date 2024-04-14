ميلان يفلت من الهزيمة أمام ساسولو بتعادل مثير

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أفلت ميلان من هزيمة محققة أمام مضيفه ساسولو، وتعادل معه 3-3، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ساسولو في الدقيقة الرابعة عن طريق أندريا بيامونتي، قبل أن يضيف زميله أرماند لورينتي الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.















وسجل رافائيل لياو هدف تقليص الفارق لميلان في الدقيقة 20، لكن لورينتي عاد وسجل الهدف الثالث لساسولو في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 59 سجل لوكا يوفيتش الهدف الثاني لميلان، فيما أدرك نواه أوكافور الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 84.

ورفع ميلان رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر، والذي سيقترب خطوة كبيرة من الفوز بلقب الدوري في حال تغلبه على كالياري في مباراة أخرى بنفس الجولة تقام في وقت لاحق من يوم الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ساسولو عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).