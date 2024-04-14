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طلب الهلال تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري

"الرابطة" تكشف تفاصيل طلب الهلال تأجيل مواجهة الأهلي

العربية.نت
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نفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين صحة المعلومات الإعلامية حول رفض طلب تأجيل مباراة الهلال والأهلي في الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

وأبانت الرابطة عبر حسامها الرسمي على "إكس" عبر بيان: أرسل الهلال خطابا يتضمن طلب إعادة النظر في الفترة المتبقية من روزنامة الموسم بوجه عام ولم يتم تحديد طلب واضح ليتم التعامل معه من إدارة المسابقات.

وأضاف البيان: وأرسل الهلال بريدا إلكترونيا يتضمن رغبة النادي في الاجتماع مع إدارة المسابقات لمناقشة الفترة المتبقية من الروزنامة وعقد الاجتماع وحينها نوقشت فيه إمكانية تعديل موعد مباراة الهلال والأهلي وتم التأكيد على أنه في حال تأجلت سيزيد الضغط على جدول مباريات الهلال في حال الوصول إلى النهائي الآسيوي.

وزاد البيان: التقى الرئيس التنفيذي للرابطة بالرئيس التنفيذي للهلال ستيف كالزادا ضمن الزيارات المعلنة ونوقش طلب النادي وتم إيضاح وجهة نظر الرابطة بصعوبة التأجيل لأنه سيشكل ضغطا أكبر على جدول الهلال. وفي مطلع إبريل أرسل الهلال خطابا يتضمن طلبا آخر لإعادة النظر في جدول مسابقات الدوري ومباريات الهلال على وجه الخصوص وردت الرابطة بأن التعديل سيترك أثرا سلبيا على جميع الأندية وتحديدا الهلال ولم يتضمن الرد "هذه ضريبة النادي الذي ينافس على كل البطولات".

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