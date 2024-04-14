"مقصية" فيلكس تمنح برشلونة فوزاً هاماً على قادش

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فاز برشلونة على مضيفه قادش 1 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، والذي فاز في وقت سابق من اليوم السبت على ريال مايوركا 1 - صفر، ضمن منافسات نفس الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد قادش عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر وسجل جواو فيليكس هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 37.