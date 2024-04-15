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الزمالك يضرب الأهلي بثنائية الجزيري

القاهرة - د ب أ
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حسم فريق الزمالك مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم لصالحه بعد فوزه، يوم الاثنين، على الأهلي 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة.

وتقدم الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44، قبل أن يدرك أحمد عبد القادر التعادل للأهلي في الدقيقة 73.

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وفي الدقيقة 86 عاد الجزيري ليسجل الهدف الثاني له و للزمالك.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي صاحب المركز التاسع.

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