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لقاء سابق بين العين والهلال

الهلال ضيفاً ثقيلاً على العين في قمة "كلاسيكية"

العين - د ب أ
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يحل الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على العين الإماراتي، يوم الثلاثاء، في مباراة ستقام على ملعب هزاع بن زايد، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتبقى المواجهة بين العين والهلال من المواجهات الكلاسيكية في البطولة القارية، ويعد الفريقان من أبرز القوى الكروية في القارة الصفراء، حيث ظهرا في المباراة النهائية 7 مرات وصعدا 11 مرة للدور قبل النهائي في آخر 20 عاما.

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ويخوض الهلال مواجهة العين منتشيا بتتويجه قبل أيام قليلة بكأس السوبر السعودي بفوز عريض على اتحاد جدة بنتيجة 1-4، الخميس الماضي.

ويطمع الفريق السعودي ومدربه البرتغالي جورجي جيسوس في مواصلة سلسلة الانتصارات القياسية آملا في فوز جديد أمام العين يرفع الحصيلة إلى 35 فوزا متتاليا، حيث قهر الهلال جميع منافسيه منذ 21 سبتمبر الماضي، واقترب بقوة من التتويج بلقب الدوري وتأهل لقبل نهائي كأس الملك.

المغربي بونو حارس الهلال
المغربي بونو حارس الهلال

ويعتمد الفريق السعودي على توليفة قوية في مختلف الخطوط حيث يبرز بين صفوفه الحارس المغربي ياسين بونو والجناح البرازيلي مالكوم، إضافة إلى سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وميتروفيتش مع قائد الفريق سالم الدوسري الفائز بجائزة أفضل لاعب آسيوي.

أما العين الإماراتي الفائز بأول لقب لدوري أبطال آسيا بنظامه الجديد في 2003 فقد تأهل للدور قبل النهائي لأول مرة منذ عام 2016 بعدما فجر مفاجأة بإقصاء النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من دور الثمانية.

العين تأهل على حساب النصر
العين تأهل على حساب النصر

ويبقى الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين الإماراتي، أمام تحد لاستعادة الانتصارات بعد أربع مباريات متتالية بلا فوز في الفترة الأخيرة، ساعيا لتحقيق لانتصار مريح على الهلال يعزز من فرص فريقه في التأهل للمباراة النهائية خلال مواجهة العودة التي ستقام يوم 23 أبريل الجاري في الرياض.

ويراهن كريسبو أمام الهلال على أسلحته الهجومية مثل المغربي سفيان رحيمي الذي سجل 8 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وكذلك التوغولي لابا كودجو الذي سجل 6 أهداف، ومعهما أليخاندرو روميرو.

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وفي المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي، يلعب أولسان هيواندي الكوري الجنوبي ضد ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني يوم الأربعاء المقبل.

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