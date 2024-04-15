الهلال والعين.. "طرد" كل 195 دقيقة

1 دقيقة للقراءة

حفلت مباريات العين الإماراتي والهلال السعودي بالكثير من الإثارة والندية إذ تعرض 6 لاعبين للبطاقة الحمراء في 13 مباراة جمعتهما بتاريخ مواجهاتهما في دوري أبطال آسيا.

وكان سالم الدوسري نجم الهلال الحالي أول اللاعبين حصولاً على البطاقة الحمراء وذلك في مباراتهما شهر فبراير 2013 والتي انتهت بفوز العين 3-1.



وطرد الحارس خالد عيسى في لقاء ذهاب نصف نهائي نسخة 2014 والذي انتهى هلالياً 3-0، وفي الإياب فاز فريقه العين لكن نجمه الغاني السابق أساوما جيان تلقى البطاقة الحمراء.

وتلقى مهند العنزي البطاقة الصفراء الثانية خلال 18 دقيقة من مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي نسخة 2017.



وفاز العين على الهلال في الجولة الخامسة من دور المجموعات بنسخة 2018 بنتيجة 2-1 لكن لاعبه محمد عبدالرحمن خرج من ذلك اللقاء مطروداً، وفي الجولة الأولى من النسخة التي تلتها كسب الهلال النتيجة بهدف محمد الشلهوب بينما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إسماعيل أحمد.

