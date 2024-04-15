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من لقاء سابق للهلال أمام العين

الهلال يبحث عن فوزه السابع على العين

دبي - أحمد المصعبي
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يعود الهلال إلى مواجهاته مع العين الإماراتي مجددا في دوري أبطال آسيا عندما يتلاقيان في قبل نهائي المسابقة القارية، يوم الثلاثاء.

ويستضيف ستاد هزاع بن زايد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين العين والهلال اللذين تفوقا في الدور السابق على النصر السعودي واتحاد جدة.

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وستكون مواجهة الذهاب هي الرابعة عشرة بين الفريقين، إذ حقق الهلال 6 انتصارات مقابل 5 للعين وتعادلين.

وكانت أول مواجهات الفريقين بدور مجموعات دوري أبطال آسيا 2003، حينها فاز العين بهدف غريب حارب. وفي نسخة 2006 حقق العين فوزا جديدا في دور المجموعات قبل أن يحقق الهلال أول انتصاراته إيابا بهدفي مارسيلو كماتشو ومحمد الشلهوب.

وبعد 7 أعوام التقى الفريقان مجددا في دوري أبطال آسيا 2013، حينها عاد العين للانتصارات 3 – 1 ليعود الهلال إيابا ويفوز 2 – صفر.

وفي عام 2014 تواجه الفريقان في نصف نهائي المسابقة للمرة الأولى بينهما، خسر العين ذهابا في الرياض 3 – صفر، قبل أن يفوز إيابا دون جدوى بنتيجة 2 – 1.

وجمع ربع نهائي 2017 الفريقان مجددا ليكرر الهلال تفوقه بالتأهل بعد التعادل ذهابا في العين قبل الفوز إيابا 3 – صفر.

وكانت آخر 4 مواجهات بينهما في دور مجموعات نسختي 2018 و2019، في الأولى تعادلا ذهابا وفاز العين إيابا، بينما هزم الهلال العين في مواجهتي الذهاب والإياب في مباراتيهما الأخيرة.

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