إنتر يتعثر أمام كالياري
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
فرض فريق كالياري التعادل 2-2 على مضيفه إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.
وتقدم إنتر في الدقيقة 12 عن طريق ماركوس تورام، قبل أن يدرك كالياري التعادل عبر إلدو شومورودوف في الدقيقة64.
وسجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثاني للإنتر من ضربة جزاء في الدقيقة 74، لكن نيكولاس فيولا أدرك التعادل مجددا لكالياري في الدقيقة 82.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 83 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.
على الجانب الآخر، رفع كالياري رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر.
-
لاعب وست هام يفقد الوعي خلال ظهوره الأول بالدوري الإنجليزيأعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، يوم الأحد، أن لاعبه الشاب جورج إيرثي جرى نقله ... رياضة
-
تصرف "مستفز" يهدد مستقبل نابي كيتا مع بريمنأصبح لاعب الوسط الغيني نابي كيتا في مرمى الانتقادات بعدما رفض الجلوس على مقاعد ... رياضة
-
إلغاء مباراة أودينيزي وروما عقب سقوط نديكاألغيت مباراة أودينيزي وضيفه روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم ... رياضة