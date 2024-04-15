إنتر يتعثر أمام كالياري

1 دقيقة للقراءة

فرض فريق كالياري التعادل 2-2 على مضيفه إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

وتقدم إنتر في الدقيقة 12 عن طريق ماركوس تورام، قبل أن يدرك كالياري التعادل عبر إلدو شومورودوف في الدقيقة64.

















وسجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثاني للإنتر من ضربة جزاء في الدقيقة 74، لكن نيكولاس فيولا أدرك التعادل مجددا لكالياري في الدقيقة 82.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 83 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، رفع كالياري رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر.