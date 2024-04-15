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ساني وخلفه نوير

بايرن يستعيد جهود نوير وساني قبل مواجهة أرسنال

ميونخ - د ب أ
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عاد حارس المرمى مانويل نوير والجناح ليروي ساني للمشاركة في تدريبات فريق بايرن ميونخ، يوم الاثنين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي" التلفزيونية.

وحصل اللاعبان على راحة وغابا عن مباراة كولون، مساء السبت، ولكن من المنتظر أن يكونا جاهزين لمواجهة أرسنال، الأربعاء، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وتعادل الفريقان ذهابا بنتيجة 2-2 بينما، ويبقى لقب دوري أبطال أوروبا هو الأمل الأخير لبايرن ميونخ في الصعود لمنصات التتويج هذا الموسم بعدما أنهى باير ليفركوزن هيمنة الفريق البافاري على لقب الدوري لمدة 11 عاما، الأحد.

وفي المقابل، من المقرر أن يغيب الجناح الفرنسي الدولي كينغسلي كومان عن الملاعب بعد إصابته في عضلة الساق (ربلة الساق) في مباراة الفوز على كولون قبل يومين.

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