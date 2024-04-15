تشافي يبحث عن "الغليان" أمام باريس

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أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أنه يرغب أن تصل الأجواء الحماسية إلى حد الغليان، وذلك خلال مباراة إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء.

وفاز برشلونة فاز ذهابا في باريس 3-2 الأسبوع الماضي، ويحاول الفريق الكاتالوني الوصول إلى الدور قبل النهائي للمرة الثانية في آخر ثمان مواسم منذ آخر مرة فاز فيها الفريق بلقب البطولة عام 2015.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: سنلعب على ملعبنا ولابد أن يكون ذلك الملعب مسرحا لليلة كبيرة، يجب أن تصل الأجواء إلى حد الغليان.



وأضاف: نحتاج للجماهير لأننا سنمر بأوقات صعبة في المباراة، وباريس سان جيرمان سيدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا، لذلك يجب علينا أن نكون متحدين.

وتابع مدرب برشلونة : نحتاج للتحكم بأنفسنا وأن نأخذ زمام المبادرة، لكن ذلك سيكون صعبا لأن باريس سان جيرمان سيهاجم ومدربه لويس إنريكي لن يستسلم، أعرفه جيدا وأعلم أنهم سيضعونا تحت المزيد من الضغط.

وأوضح تشافي: سنواجه واحد من أفضل الفرق في العالم وأقواها، لن يمنحونا أي شيء، ومدربهم واحد من أفضل المدربين بالعالم.