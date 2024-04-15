ديكلان رايس يتوعد بايرن ميونخ

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وصف ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال مواجهة بايرن ميونخ في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بأنها فرصة مثالية لتجاوز كبوة الخسارة أمام أستون فيلا، يوم الأحد.

وخسر أرسنال وسط جماهيره على ملعب الإمارات بهدفين سجلهما ليون بيلي وأولي واتكينز، عززا آمال أستون فيلا في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وتسببت هذه الخسارة في حرمان أرسنال من استعادة قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يحتل حاليا المركز الثاني مبتعدا بنقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب.

وتعادل أرسنال 2-2 مع بايرن ميونخ في لندن الأسبوع الماضي، وقال رايس عن مباراة الإياب: ستكون فرصة مثالية لرد الفعل.

وأضاف ديكلان في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): نحتاج لرد فعل قوي ليلة الأربعاء، إنها فرصة عظيمة لإظهار شخصيتنا، لقد حان الوقت للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وواصل اللاعب الإنجليزي: علينا أن نتجاوز الخسارة الأخيرة، فهي مباراة وانتهت، ومن المؤكد أننا نحتاج للتعافي من هذه الخسارة.

وختم نجم أرسنال الإنجليزي تصريحاته بالقول: تنتظرنا ليلة استثنائية في ملعب أليانز أرينا، حان الوقت لتجهيز أنفسنا ونثبت للجميع سبب وصولنا لهذه المرحلة.