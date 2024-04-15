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نديكا
الإيفواري سقط فجأة على أرض الملعب

روما: نديكا خرج من المستشفى بعد تعرضه لـ"نوبة صدرية"

روما - رويترز
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كشف نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن مدافعه إيفان نديكا خرج من المستشفى وسيخضع للمزيد من الفحوصات في العاصمة الإيطالية بعد سقوطه على أرض الملعب خلال مواجهة أودينيزي الأحد.

وخرج نديكا (24 عاما) المولود في باريس ويمثل منتخب ساحل العاج، محمولا على محفة بعد سقوطه على ظهره على أرض الملعب قبل 18 دقيقة على نهاية اللقاء الذي تقرر إلغاؤه والنتيجة 1-1.

وكان نديكا واعيا لكن الألم بدا واضحا عليه، وكان يدلك صدره بيده اليمنى بينما كان الفريق الطبي يهرع نحوه. وقال روما في وقت لاحق إنه كان في "معنويات جيدة".

وقال روما في أحدث بيان عن حالة لاعبه: أُجريت فحوصات القلب من المستويين الأول والثاني وجاءت سلبية لأمراض القلب، وفي ضوء الفحوصات الأخيرة التي أجريت هذا الصباح، فإن الوضع الطبي يتوافق مع كونها نوبة صدرية مع القليل من تجمع هواء داخل التجويف الجنبي للرئة اليسرى.

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