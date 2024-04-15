اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
king_edward_von_Eckermann
البطولة ستقام يوم الأربعاء المقبل بمشاركة 51 فارساً وفارسة

فحص جياد كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أجرى عدد من الفرسان المشاركين في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 من بينهم المصنفون الستة الأوائل على مستوى العالم في قفز الحواجز، يوم الاثنين أولى تدريباتهم على "أرينا" البطولة الرئسية، وذلك قبل يومين من انطلاق البطولة المقرره على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتنطلق فعاليات البطولة الأربعاء ولمدة أربعة أيام في صالة مغلقة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 51 فارساً وفارسة يمثلون 24 دولة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت من أجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة والبالغ عددها 60 جواداً، إذ اشتملت اختبارات فحص الخيول المشاركة عدة جوانب، منها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز والترويض، من بينها استخدام جهاز للكشف عن حساسية أرجلها، والتأكد من أخذها التطعيمات المطلوبة وصلاحية جوازات سفرها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط