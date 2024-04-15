فحص جياد كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

1 دقيقة للقراءة

أجرى عدد من الفرسان المشاركين في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 من بينهم المصنفون الستة الأوائل على مستوى العالم في قفز الحواجز، يوم الاثنين أولى تدريباتهم على "أرينا" البطولة الرئسية، وذلك قبل يومين من انطلاق البطولة المقرره على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتنطلق فعاليات البطولة الأربعاء ولمدة أربعة أيام في صالة مغلقة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 51 فارساً وفارسة يمثلون 24 دولة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت من أجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة والبالغ عددها 60 جواداً، إذ اشتملت اختبارات فحص الخيول المشاركة عدة جوانب، منها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز والترويض، من بينها استخدام جهاز للكشف عن حساسية أرجلها، والتأكد من أخذها التطعيمات المطلوبة وصلاحية جوازات سفرها.