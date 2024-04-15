كريسبو.. تلقى "سباعية" وبررها بـ"حظ الهلال"

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يعود هيرنان كريسبو إلى مواجهة الهلال مجددا، بعدما تذوق الأرجنتيني أقسى خسارة في مسيرته على يد النادي السعودي بسباعية دون مقابل، عندما كان مدربا للدحيل القطري.

ويحتضن استاد هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء، قمة دوري أبطال آسيا بين العين الإماراتي الذي يقوده كريسبو والهلال السعودي، في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

وكان الهلال قد حرم المدرب الأرجنتيني كريسبو من بلوغ نهائي البطولة القارية في النسخة الماضية، عندما اكتسح الدحيل القطري بسباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم 26 فبراير العام الماضي، عندما التقيا بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة المربع الذهبي والتي تأهل عبرها الهلال إلى النهائي وحقق المركز الثاني والميداليات الفضية لاحقا.

وتعد السباعية أكبر خسارة للأرجنتيني الشهير خلال مسيرته التدريبية التي انطلقت قبل 10 سنوات، إذ سبق وخسر مباراتين بفارق 5 أهداف عندما كان مدربا لبارما أمام يوفنتوس 6-2 وروما 5-0، قبل أن يقسو عليه الهلال بسباعية.

يذكر أن سباعية الهلال أحرزها كلا من إيغالو "4 أهداف" وموسى ماريغا "هدفين" وهدف لسالم الدوسري الذي نال جائزة أفضل لاعب في آسيا بعد تألقه في تلك النسخة من البطولة.

وبعد المباراة، لم يتمكن كريسبو من شرح ما حدث، وقال: نحن غير محظوظين فيما يتعلق بالإصابات التي تسببت في غياب العديد من اللاعبين عن فريقي، لعبنا ضد فريق كبير بدون العديد من اللاعبين الذين كنت أعتمد عليهم.

وزاد: الهلال كان أفضل منا. في كرة القدم لا توجد أسرار وعندما تلعب ضد فريق مثل الهلال وفريقك ينقصه العديد من اللاعبين يمكن أن تخسر وعلى الرغم من ذلك فأنا فخور باللاعبين لبلوغ هذا الدور لأول مرة في تاريخ الدحيل.

وسيكون المهاجم السابق للمنتخب الأرجنتيني وإنتر ميلان وتشيلسي على موعد مع مواجهة جديدة ضد الهلال في ذات الدور الذي ودع منه في النسخة الماضية.

وقبل مواجهة نصف النهائي، قال كريسبو في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: الهلال خصم صعب، أصبح العين منافسا صعبا وندا قويا، وستشاهدون مباراة ممتعة، ولدينا هدف واضح نعمل على تحقيقه، ونحترم طموحات الهلال الذي لم يتعرض لأي هزيمة منذ فترة طويلة، وفخورون بالوصول إلى نصف النهائي، ونعرف منافسنا جيدا.