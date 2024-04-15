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صلاح ليفربول كريستال بالاس
صلاح خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام كريستال بالاس

لاعب تشيلسي: صلاح فقد "الشغف".. ووجوده غير مجدٍ

العربية.نت
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يعتقد أندي تاونسند نجم تشيلسي الإنجليزي السابق ومحلل قناة "سي بي إس" الحالي أن المصري محمد صلاح هداف ليفربول فقد شغفه في الفترة الحالية وربما من الأفضل أن يبحث ناديه عن طريقة للتخلص منه وتجديد الدماء.

وفقد ليفربول يوم الأحد استعادة صدارة الدوري الإنجليزي بعد خسارة مفاجئة أمام الزائر كريستال بالاس، بينما تلقى صلاح نصيب الأسد من الانتقادات إثر مستوياته المتواضعة التي يقدمها منذ مطلع العام الجاري.

وقال تاونسند في حديثه لإذاعة "توك سبورت" صباح يوم الاثنين: حالياً، صلاح لم يعد لديه ذات الشغف ولم يعد ذلك اللاعب المؤثر.

وأتبع: لا أحد يعرف ماذا حدث لصلاح، وماذا فعل حتى يصل إلى هذا المستوى، علينا أن نعترف بأن محمد يلعب في أسوأ مستوياته مع ليفربول خلال الفترة الحالية.

ولعب صلاح 37 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الحالي سجل فيها 23 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة رغم غيابه عن 12 مباراة مطلع العام الجاري بسبب المشاركة في كأس أمم إفريقيا وكذلك تعرضه للإصابة.

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