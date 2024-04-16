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الزمالك الأهلي
الزمالك كسب المباراة بهدفين مقابل هدف

الرابطة المصرية تعاقب الزمالك بعد الفوز على الأهلي

العربية.نت
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فرضت رابطة الأندية المصرية غرامة مالية على الزمالك قدرها 50 ألف جنيه بسبب إخفاء الكرات خلال مواجهة الأهلي التي أقيمت الاثنين والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري والتي كسبها الأول بهدفين مقابل هدف.

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وذكرت رابطة الأندية المصرية عبر مركزها الإعلامي يوم الثلاثاء أنه تم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إهدار الوقت.

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وأضافت: إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك مباراتين وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة، وكذلك عدم تواجد مصطفى حسين "ميلا" عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربع مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إهدار الوقت.

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