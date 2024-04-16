بالمر ممتن لتشيلسي على منحه فرصة اللعب

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يشعر كول بالمر لاعب فريق تشيلسي، بالامتنان للفرصة التي منحها له فريقه للانضمام لصفوفه، وذلك عقب تسجيله 4 أهداف في فوز الفريق اللندني 6 - صفر على ضيفه إيفرتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.

وتعتبر هذه هي الثلاثية الثانية على التوالي لبالمر على ملعب تشيلسي، بعد أهدافه الثلاثة في مرمى مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بالم، خريج أكاديمية مانشستر سيتي للموقع الإلكتروني الرسمي لتشيلسي: اتخاذ قرار القدوم إلى هنا كان قرارا كبيرا بالنسبة لي ولعائلتي، لكنني أردت فقط أن ألعب كرة القدم. أنا ممتن لتشيلسي على هذه الفرصة وأنا أشعر بالبهجة.

وأضاف اللاعب الشاب: لقد بدأنا بشكل جيد وسجلنا ثلاثية. أعتقد أن الفريق كان بحاجة لذلك عقب التعادل مع شيفيلد يونايتد وبعض المباريات السابقة التي قدمناها. لقد قمنا بعمل جيد الليلة. كانت مباراة رائعة بالنسبة لي وللفريق.