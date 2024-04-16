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بالمر تشيلسي
بالمر سجل 4 أهداف في المباراة

بالمر يقود تشيلسي إلى فوز كبير على إيفرتون

لندن - رويترز
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سجل كول بالمر لاعب وسط تشيلسي أربعة أهداف في مباراة فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين ليقود فريقه للفوز 6-0 على ضيفه يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز بالمر الهدف الأول بعد 13 دقيقة عندما راوغ جاريد برانثويت بتمرير الكرة بين قدميه وتبادلها مع نيكولاس جاكسون ثم أطلق تسديدة مباشرة من حافة منطقة الجزاء في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وبعدها بخمس دقائق، سجل الهدف الثاني حيث تصدى بيكفورد لتسديدة جاكسون لتتحول نحو بالمر الذي وضعها في الشباك الخالية بضربة رأس.

كما أهدى بيكفورد الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 29 حين اعترض بالمر تمريرة حارس إيفرتون ليسدد ببراعة بقدمه اليمنى، وهي القدم الضعيفة، من فوق حارس مرمى إنجلترا.

وهذه هي الثلاثية الثانية تواليا لبالمر في ستامفورد بريدج بعد أن سجل ثلاثة أهداف، بما في ذلك هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع، في الفوز 4-3 على مانشستر يونايتد في الرابع من أبريل الجاري.

وسجل بالمر 22 هدفا حتى الآن هذا الموسم ليصبح أول لاعب في تشيلسي يتخطى 20 هدفا في الموسم منذ إيدن هازارد في موسم 2018-2019.

وسجل جاكسون أيضا في الدقيقة 44 ليتقدم تشيلسي 4-صفر في الشوط الأول، قبل أن يعود بالمر ويسجل الهدف الخامس والرابع له شخصياً وأكمل ألفي غيلشريست السداسية.

وصعد تشيلسي إلى المركز التاسع برصيد 49 نقطة، بينما بقي إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

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