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كيتا بريمن
كيتا رفض ركوب حافلة الفريق بعد استبعاده من القائمة الأساسية

بريمن يوقف كيتا حتى نهاية الموسم بعد تمرده

بريمن - د ب أ
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قرر نادي فيردر بريمن الألماني يوم الثلاثاء إيقاف لاعب وسطه الغيني الدولي نابي كيتا حتى نهاية الموسم مع فرض غرامة مالية كبيرة بحقه بعدما رفض ركوب حافلة الفريق قبل مواجهة باير ليفركوزن الأحد.

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ولم يشارك كيتا (29 عاماً) لاعب ليفربول السابق في المباراة التي خسرها بريمن أمام باير ليفركوزن بخمسة أهداف دون رد، وهي النتيجة التي ترتب عليها تتويج ليفركوزن بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

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وبحسب بريمن رفض كيتا ركوب حافلة الفريق المتجهة لملعب المباراة وفضل الذهاب إلى منزله بعد علمه باستبعاده من التشكيل الأساسي للمباراة.

وذكر بريمن في بيان يوم الثلاثاء: فيردر بريمن قرر إيقاف نابي كيتا حتى نهاية الموسم مع فرض غرامة مالية كبيرة بحقه، ولن يتدرب مع الفريق أو يدخل غرفة ملابس الفريق الأول.

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