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الهلال العين
من مباراة سابقة بين الفريقين

تأجيل مباراة العين والهلال بسبب الأحوال الجوية

العربية.نت
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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين العين الإماراتي وضيفه الهلال السعودي إلى يوم الأربعاء بدلاً من الثلاثاء وذلك بسبب ظروف الأحوال الجوية.

وقال نادي العين في بيان رسمي نشره قبل ساعات من موعد المباراة السابق: رحب نادي العين، بقرار الاتحاد الآسيوي، الخاص بتأجيل مباراة ذهاب الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا لظروف الأحوال الجوية إذ ستقام يوم الأربعاء في الثامنة مساء.

وتأهل العين إلى هذا الدور بعد إقصاء النصر السعودي، فيما بلغ الهلال نصف النهائي عقب تجاوز مواطنه اتحاد جدة.

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