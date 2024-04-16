رئيس بايرن: الفريق قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا

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يعتقد هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه لديه القدرة على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك قبل ملاقاة أرسنال اللندني يوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي المسابقة وهي البطولة الوحيدة المتبقية للفريق البافاري خلال الموسم الحالي.

وانتهى لقاء الذهاب بتعادل الفريقين 2-2، إذ سيكون الحسم في ميونخ التي تستضيف المباراة يوم الأربعاء لملاقاة الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف النهائي.







وقال هاينر لصحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية، يوم الثلاثاء، بأن بايرن ميونخ بإمكانه الصعود للدور المقبل، وأضاف: مع المستوى الذي ظهرنا به في مباراة الذهاب أمام أرسنال، أعتقد أن الفريق قادر على تحقيق ذلك! نحن بايرن ميونخ.

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وزاد الرئيس: بالطبع أنت بحاجة دائما للقليل من الحظ في دوري أبطال أوروبا. لكن حقيقة أننا قادرون على الصمود أمام وصيف متصدر الدوري الإنجليزي، الأقوى في العالم، تظهر ما يمكن أن يقدمه الفريق.